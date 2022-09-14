У Польщі нарахували 1,3 мільйона українських біженців

Польська влада заявляє, що в країні перебувають 1,3 млн українців, які втекли від війни в Україні.

Про це в ефірі Польського радіо заявив урядовий уповноважений у справах біженців з України, заступник глави МВС Польщі Павел Шефернакер, передає Європейська правда.

"Сьогодні в Польщі перебуває близько 1,3 млн біженців із України. Останнім часом, за статистикою, все більше людей їдуть в Україну, залишаючи Польщу. Але ми також спостерігаємо, що більше людей мігрує всередині Польщі", – сказав Шефернакер.

Шефернакер сказав, що близько 600 тис. українських біженців працездатного віку отримали тимчасові ідентифікаційні номери (Pesel), що полегшує роботу з владою та державною системою охорони здоров’я в Польщі.

Понад 400 тис. осіб із цієї групи вже знайшли легальну роботу.

Він підкреслив, що ці люди "платять податки, сплачують внески, працюють на міцність польської економіки, на успіх польської економіки".

На його думку, про це надто рідко згадують і це варто показати, оскільки, як зазначив заступник глави МВС, "ні в одній міграції в світі не було такої великої групи людей, у відсотках і абсолютних цифрах, хто б почав роботу, а ринок праці відразу поглинув би таку велику групу людей".

"Це важливий аспект, який також показує, що ці люди адаптуються в Польщі й хочуть жити нормальним життям", – оцінив Шефернакер.

Раніше повідомлялося, що українці, які прибули до Польщі після 24 лютого і працюють на українського роботодавця віддалено, не будуть платити податки в Польщі.