Шмигаль анонсував ухвалення закону про накопичувальну пенсію найближчим часом

Верховна Рада вже найближчим часом має ухвалити законодавство про запровадження накопичувальної пенсійної системи, незважаючи на військові дії.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив на пресконференції, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У фокусі нашої уваги залишається накопичувальна пенсія. Я вже говорив, що без накопичувальної пенсії ми не збудуємо фондовий ринок у нашій країні, ми не збудуємо хороше пенсійне забезпечення, ми завжди залишатимемося на соціальній пенсії, яка в жодній країні світу не дає гідно жити пенсіонерам", – сказав Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що накопичувальна пенсія і надалі залишається пріоритетом уряду. Зокрема, відповідна йде робота з профільним комітетом Верховної Ради.

"Я впевнений, що найближчим часом ми прийматимемо це законодавство, незважаючи на всі виклики, які стоять перед нами", – додав голова уряду.

Як повідомлялося, раніше міністерка соціальної політики Оксана Жолнович зазначала, що якщо наступного року війна закінчиться, то починати запускати накопичувальну пенсійну систему можна з 2024 року.

Нагадаємо, у грудні минулого року Кабінет міністрів схвалив експериментальний проєкт із запровадження накопичувальних пенсій для працівників підприємств великої приватизації.

У вересні 2021 року міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що обов'язковий накопичувальний рівень пенсійної системи в перший рік запуску акумулює близько 53-56 млрд грн, які зможуть бути інвестовані виключно у гривневі облігації держави через відсутність альтернативних інструментів із достатнім рівнем безризиковості.