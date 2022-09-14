Шмигаль не знає про можливі кадрові зміни в уряді

На сьогодні в уряді немає ідей та пропозицій щодо кадрових змін у складі Кабміну.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив на пресконференції, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Щодо кадрових змін у Кабміні у мене станом на сьогодні таких ідей та пропозицій немає", – сказав голова Кабміну.

Водночас прем'єр-міністр зазначив, що уряд усвідомлює важливість оптимізації та скорочення витрат на державний апарат загалом.

"Через цифровізацію та запровадження цифрових послуг у нас виникає можливість скорочувати деякі посади", – додав Шмигаль.

За його словами, наразі міністерства працюють над функціональним аудитом усієї вертикалі виконавчої влади. Це допоможе скасувати або оптимізувати функції, які сьогодні вже застаріли, та потенційно скоротити 30% штату чиновників по країні, і не тільки в структурі міністерств.

Водночас Шмигаль уточнив, що сьогодні скорочено лише близько 8 тис. чиновників, тоді як потрібно ще скоротити кілька десятків чиновників і вакансій на держслужбі.

За його словами, такі скорочення дозволять у 2023 році зменшити витрати держави на 11,8 млрд грн.

Щодо місцевого самоврядування, то уряд також готує свої пропозиції щодо скорочення чиновників в обласних та районних держадміністраціях, додав прем'єр.

Як повідомлялося, за даними Національного агентства з питань держслужби, станом на 1 липня фактична кількість працюючих державних службовців складала 168,14 тис. осіб. За період воєнного стану в Україні було звільнено 8 479 державних службовців.