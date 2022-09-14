Єврокомісія ініціювала обмеження споживання електроенергії через рекордні ціни на газ

Європейська Комісія 14 вересня винесла офіційні пропозиції щодо екстреного втручання на енергоринках Європи у зв’язку з різким зростанням цін, у тому числі щодо заходів у сфері споживання електроенергії.

Про це йдеться в заяві ЄК, передає Інтерфакс-Україна.

"Головною відповіддю на боротьбу з високими цінами є зниження попиту. Це може вплинути на ціни на електроенергію та надати загальний заспокійливий вплив на ринок", – сказано в заяві.

У документі повідомляється, що Єврокомісія пропонує зобов'язуюче зниження споживання електроенергії не менш ніж на 5% "в найдорожчі години споживання, коли вироблення електроенергії на газі значно впливає на ціну".

Держави-члени ЄС повинні будуть визначити 10% годин з найвищою очікуваною ціною і знизити попит у ці години пік. Зниження попиту в години пік призведе до скорочення споживання газу на 1,2 млрд кубометрів у зимовий період, підрахували в ЄК.

Єврокомісія також пропонує, щоб країни ЄС зробили зусилля щодо скорочення загального попиту на електроенергію – щонайменше на 10% до 31 березня 2023 року.

Крім цього, ЄК висунула пропозицію тимчасово обмежити доходи "інфрамаржинальних" виробників електроенергії, тобто тих, хто використовує технології з нижчими витратами, такі як відновлювані джерела енергії, атомна енергія та буре вугілля, що забезпечують виробництво електроенергії за собівартістю нижче, ніж у дорожчих виробників.

"Ці інфрамаржинальні виробники отримують виняткові доходи за відносно стабільних експлуатаційних витрат, оскільки дорогі газові електростанції підвищують оптову ціну на електроенергію", – зазначають у ЄК.

ЄК пропонує встановити верхню межу "інфрамаржинальних доходів" на рівні 180 євро/МВт-год.

"Це дозволить виробникам покрити свої інвестиційні та експлуатаційні витрати без шкоди для інвестицій у нові потужності відповідно до наших цілей у галузі енергетики та клімату на 2030 та 2050 роки. Доходи понад межу збиратимуться урядами держав-членів і використовуватимуться, щоб допомогти споживачам енергії скоротити свої витрати", – йдеться у заяві ЄК.