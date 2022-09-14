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Кабмін посилив вимоги до енергоспоживання нагрівачів повітря

тепло,холод,опалення,обігрівач

Кабінет міністрів затвердив Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для повітронагрівачів, охолоджувачів, високотемпературних промислових охолоджувачів та вентиляторних доводжувачів.

Відповідна постанова уряду набере чинності через шість місяців після припинення або скасування воєнного стану, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Згідно із повідомленням, Технічний регламент розроблено на основі Регламенту Комісії (ЄС) № 2016/2281 від 30 листопада 2016 року про імплементацію Директиви 2009/125/ЄС Євроапарламенту стосовно встановлення вимог до екодизайну для повітронагрівачів, охолоджувачів, високотемпературних промислових охолоджувачів та вентиляторних доводжувачів.

"Основна мета прийняття постанови – забезпечення покращення енергетичних та екологічних характеристик продукції, що дозволить поступово витіснити з ринку найбільш енергоємні товари та товари з найбільшим негативним впливом на екологію", – зазначається у повідомленні.

У Міненерго також нагадали, що запровадження в Україні системи встановлення вимог щодо екодизайну енергетичної продукції є вимогою Угоди про асоціацію з ЄС.

Як повідомлялося, у жовтні минулого року Кабінет міністрів затвердив технічний регламент щодо вимог до екодизайну для місцевих обігрівачів.

У 2019 році Кабінет міністрів затвердив Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для обігрівачів приміщень та комбінованих обігрівачів.

Автор: 

Кабмін (7742) технології (561) енергозбереження (63) енергоефективність (392) Міненерго (921)


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