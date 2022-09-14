Єврокомісія виділила 5 мільйонів євро на підтримку української культури

Єврокомісія оголосила про започаткування відкритого конкурсу на здійснення проєктів на підтримку української культури як у самій Україні, так і за її межами, на реалізацію відібраних пропозицій буде виділено 5 млн євро.

Така інформація оприлюднена 14 вересня на сайті Європейської Комісії, передає Укрінформ.

"Європейська Комісія започатковує спеціальний конкурс для України, в рамках річної робочої програми Creative Europe на 2023 рік. Усього 5 млн євро будуть виділені для підтримки українських художників та культурних організацій у їх власній країні або у будь-якій іншій країні, що бере участь у програмі Creative Europe, з метою підготовки до повоєнного відродження в українських культурних та креативних секторах", – сказано в повідомленні.

У рамках спеціального конкурсу буде відібрано три проєкти для фінансування, які керуватимуться консорціумами, створеними в країнах, асоційованих із програмою "Креативна Європа", а також українськими організаціями, які надаватимуть субгранти на невеликі ініціативи, реалізовані на регіональному рівні.

"Культурне самовираження та доступ до культури є важливою складовою нашого життя. Вони допомагають нам долати травматичні події, посилювати колективну та індивідуальну стійкість, надають всім нам засоби для взаєморозуміння. Мені дуже приємно, що ми можемо зробити свій внесок, щоб допомогти у доступі до культури тим українцям, які були переміщені в результаті війни в Україні або знаходяться в одній із країн-учасниць програми Creative Europe", – зауважила з цього приводу єврокомісарка з питань культури Марія Габріель.

Заявки на участь у конкурсі прийматимуться до 29 листопада 2022 року. Єврокомісія також оприлюднила умови участі у конкурсі культурних проєктів.