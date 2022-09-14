Колишня очільниця Мінсоцполітики отримала посаду в наглядовій раді "Укргазбанку"

Міністерство фінансів з 14 вересня змінило двох представників держави у наглядовій раді "Укргазбанку".

Згідно з повідомленням банку у системі розкриття інформації Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку, з цієї дати припинено повноваження Дениса Улютіна та Андрія Свистуна у якості членів наглядової ради "Укргазбанку".

Водночас новими членами наглядової ради призначено Марину Лазебну та Яну Бугрімову.

Лазебна з березня 2020 року обіймала посаду міністра соціальної політики. Верховна Рада прийняла її відставку у липні 2022 року.

Яна Бугрімова у держреєстрі вказана співзасновником і керівником ТОВ "4У Україна", раніше засновником компанії був заступник міністра фінансів Юрій Драганчук. Сама Бугрімова була радником міністра фінансів Олександра Данилюва з 2016 року, очолювала Проєктнмй офіс реформ Мінфіну.

Нові члени наглядової ради "Укргазбанку" вступлять на посади після погодження їх кандидатур Національним банком і виконуватимуть повноваження до завершення воєнного стану.

АБ "Укргазбанк" створено в 1993 році. Держава в особі Мінфіну володіє 94,94% акцій фінустанови.