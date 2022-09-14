Переселенцям із Криму спростять оформлення українських пенсій

Переселенцям з АР Крим та Севастополя спростять оформлення українських пенсій

Про це йдеться в повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"На гарячі лінії Мінреінтеграції продовжують надходити звернення від внутрішньо переміщених осіб, які перемістились з тимчасово окупованих АР Крим та Севастополя, щодо відсутності необхідних документів для оформлення пенсійних виплат. Для вирішення проблеми Мінсоцполітики напрацювало зміни до відповідних актів уряду. А саме скасування підтверження уповноваженого органу РФ про те, що особі не призначалась пенсія на території АР Крим та Севастополя", – сказано в повідомленні.

Крім того, громадські організації проведуть спеціальний аналіз щодо доречності надання низки інших документів, які передбачені порядком виплати пенсій та нададуть відповідні рекомендації.

Також, поки відповідні зміни опрацьовуються, звернення, які надходять на гарячі лінії Мінреінтеграції та ГО "Крим СОС" та "Донбас СОС", будуть передаватися до Мінсоцполітики й вирішуватимуться в індивідуальному порядку.



Звертатись можна за телефонами: "Донбас СОС" – 0800309110 (безкоштовно з усіх українських операторів) та 093 500 69 18 (Viber), "Крим СОС" – +38 096 224 01 23 (дзвінки на телефон та месенджери Viber, WhatsApp, Signal, Telegram) +38 063 077 16 19 (тільки месенджери Viber, WhatsApp, Signal, Telegram) за тарифами операторів.

Також можна звернутись до Мінреінтеграції: 1548 (гаряча лінія з кризових питань), +38 066 813 62 39 *гаряча лінія уповноваженого з питань ВПО).