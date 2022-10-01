Світовий банк виділив Україні ще $530 мільйонів допомоги

Сьогодні Світовий банк оголосив про виділення додаткових $530 млн на допомогу уряду України для задоволення нагальних потреб, спричинених вторгненням Росії в Україну.

Про це повідомляє пресслужба Світового банку.

Фінансування забезпечується через кредитні гарантії Великої Британії ($500 млн) та Данії ($30 млн) у межах проєкту державних витрат на підтримку адміністративної спроможності в Україні (PEACE), включаючи надання основних державних послуг, таких як охорона здоров'я, освіта та соціальний захист.



"На сьогодні Світовий банк мобілізував майже $13 млрд для екстреного фінансування України, включаючи зобов’язання та обіцянки донорів, з яких $11 млрд було виплачено повністю", – йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомив заступник міністра економіки Олександр Грибан, Світовий банк вже у листопаді може затвердити пакет додаткової фінансової допомоги для України на суму $1 млрд.