Нацбанк зменшив чистий продаж валюти за тиждень до $608 мільйонів

Чисті продажі доларів Національним банком минулого тижня знизилися до $608,5 млн порівняно з $862 млн тижнем раніше і $737,8 млн позаминулого тижня.

Про це свідчать дані регулятора, передає Інтерфакс-Україна.



Так, з 3 по 7 жовтня він придбав $7,2 млн, що відповідає звичайним обсягам купівлі в період війни, тоді як продав $615,74 млн порівняно з $867,4 млн тижнем раніше.



Водночас цього тижня на готівковому ринку курс національної валюти зміцнився приблизно на одну гривню – близько 41 грн/$1, повернувшись на рівень двотижневої давності.



Як повідомлялося, у вересні обсяг інтервенцій Нацбанку склав $2,75 млрд порівняно з $1,33 млрд у серпні і $1,2 млрд у липні, проте все одно залишається набагато меншим, ніж у червні ($3,96 млрд) та травні ($3 4 млрд).



Загалом з початку року Нацбанк придбав на ринку $3,13 млрд та 111 млн євро, а продав $20,09 млрд 1,79 млрд євро.



У тому числі з початку війни купівля валюти досягла $2,47 млрд та 111 млн євро, а продаж – $17,32 млрд та 1,79 млрд євро.



Міжнародні резерви України станом на 1 жовтня, за даними НБУ, становили $23,9 млрд.