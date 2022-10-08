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Новини
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Нацбанк зменшив чистий продаж валюти за тиждень до $608 мільйонів

доллар,курс,долар

Чисті продажі доларів Національним банком минулого тижня знизилися до $608,5 млн порівняно з $862 млн тижнем раніше і $737,8 млн позаминулого тижня.

Про це свідчать дані регулятора, передає Інтерфакс-Україна.

Так, з 3 по 7 жовтня він придбав $7,2 млн, що відповідає звичайним обсягам купівлі в період війни, тоді як продав $615,74 млн порівняно з $867,4 млн тижнем раніше.

Водночас цього тижня на готівковому ринку курс національної валюти зміцнився приблизно на одну гривню – близько 41 грн/$1, повернувшись на рівень двотижневої давності.

Як повідомлялося, у вересні обсяг інтервенцій Нацбанку склав $2,75 млрд порівняно з $1,33 млрд у серпні і $1,2 млрд у липні, проте все одно залишається набагато меншим, ніж у червні ($3,96 млрд) та травні ($3 4 млрд).

Загалом з початку року Нацбанк придбав на ринку $3,13 млрд та 111 млн євро, а продав $20,09 млрд 1,79 млрд євро.

У тому числі з початку війни купівля валюти досягла $2,47 млрд та 111 млн євро, а продаж – $17,32 млрд та 1,79 млрд євро.

Міжнародні резерви України станом на 1 жовтня, за даними НБУ, становили $23,9 млрд.

Автор: 

валюта (2164) НБУ (9267) продаж (2063)


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один ушльопок написав заяву і ситуація покращилась. А що буде як зміниться "найясніший"?
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09.10.2022 09:14 Відповісти
Во Франции 10 банков, а в Украине 70. Раньше в банковскую систему шли ветераны и инвалиды, а теперь здоровая активная молодежь. Зарплата председателя НБУ в 5 раз больше зарплаты министра бороны. Оккупировано 14% территории нашей страны. Деоккупация проходит за счет жизней и здоровья наших воинов и иностранной помощи.
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09.10.2022 10:38 Відповісти

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