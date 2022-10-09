БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
543 0

У Києві відкрилось ще три ресторани McDonald’s

макдональдс,mcdonald’s

Мережа McDonald’s 9 жовтня відкрила ще три ресторани в Києві.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Зокрема, ресторани відкрилися за наступними адресами:

  • ст. м. Поштова, Боричів узвіз, 10-А;
  • ст. м. Осокорки, просп. Бажана 8;
  • ТРК "Проспект", вул. Хоткевича Гната, 1-В.

Як повідомлялося, 20 вересня у Києві відновили роботу перші три ресторани McDonald’s. Уже 30 вересня у столиці відновили повноцінну роботу 10 закладів. У них працюють зали та "МакДрайв".

Компанія налічує понад 100 ресторанів у 25 містах України. Всі вони були закриті з початку повномасштабного російського вторгнення.

Автор: 

Київ (4678) McDonald’s (96)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 