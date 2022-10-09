"Укренерго" отримало майже 5 мільярдів за експорт електроенергії до Євросоюзу

Загальна вартість доступу до міждержавних електромереж в напрямку Словаччини та Румунії, проданого на аукціонах "Укренерго" з 30 червня по 9 жовтня 2022 року, склала понад 4,9 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Упродовж останнього тижня 3-9 жовтня величина проданого перетину склала 50,21 тис. МВт-год. В одному аукціоні брали участь від 7 до 12 компаній.

Загальна вартість доступу до міждержавних мереж в напрямку Польщі, який було продано на аукціонах впродовж 1-9 жовтня склала 374,88 тис. грн. В аукціонах брали участь дві компанії.

Читайте також: "Гарантований покупець" відсудив в "Укренерго" 5,2 мільярда

Вартість електроенергії на "ринку на добу наперед" (РДН) упродовж останнього тижня зменшилася на всіх ринках, як у Європі, так і в Україні. Зокрема, в Словаччині в робочі дні ціна базового навантаження коливалася в діапазоні 332-423 євро/МВт-год, цього тижня вона вже була в проміжку 196-279 євро/МВт-год. Аналогічно в Румунії цей діапазон знизився з 338-397 євро/МВт-год до 211-315 євро/МВт-год. У вихідні дні ціни були ще нижчими. На українському РДН ціна знизилася з 93-94 євро/МВт-год до 91-92 євро/МВт-год.

Відповідно середньозважена ціна доступу до перетину в напрямку Румунії та Словаччини на цьому тижні знизилася до 4,75 тис. грн/ МВт-год (на 6%). Найбільша гранична ціна в одній годині склала 14,3 тис. грн/МВт-год у напрямку Словаччини 5 жовтня о 20:00.