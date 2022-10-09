Відновлено роботу високовольтної лінії зв’язку Запорізької АЕС, – "Енергоатом"

Українські фахівці відремонтували та ввели в роботу високовольтну лінію зв’язку 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська, яка була пошкоджена 8 жовтня о 00:59 внаслідок російського обстрілу на підконтрольній Україні території в Дніпропетровській області. Після цього відбулося повне знеструмлення Запорізької АЕС із запуском усіх резервних дизель-генераторів.

Про це йдеться в повідомленні "Енергоатома".

"Зараз, після майже дводенної роботи аварійних насосів охолодження активних зон реакторів АЕС із живленням від дизель-генераторів, оперативний персонал відновлює нормальну схему живлення власних потреб станції від енергосистеми України.

Радіаційний фон на майданчику ЗАЕС та прилеглій території не змінювався і перебуває у межах норми", – сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, 5 жовтня російський президент Путін своїм указом доручив передати окуповану Запорізьку АЕС у федеральну власність РФ. Для цього у Росії вже створили компанію "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС".

Нагадаємо, 30 вересня російські військові затримали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова дорогою від станції до Енергодара. Після втручання МАГАТЕ його звільнили 3 жовтня, дозволивши вийти на підконтрольну Україні територію.

За даними української розвідки, на Запорізькій АЕС вже працювали спеціалісти "Росатома". У серпні в "Енергоатомі" повідомляли про плани "Росатома" відключити ЗАЕС від енергосистеми України та перепідключити станцію до енергосистеми Криму, який наразі реалізується окупантами.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.