Чотири російські ракети влучили у Бурштинську ТЕС, – голова ОВА

Під час масованого ракетного обстрілу у понеділок, 10 жовтня, чотири російські ракети влучили у Бурштинську ТЕС.

Про це голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила у відеозверненні у Facebook.

"Зафіксовано влучення чотирьох ракет у відкритий розподільчий пристрій Бурштинської ТЕС. На даний час на місці пожежа. Жодний працівник станції, дякувати Богу, не постраждав", – сказала Онищук.

Вона уточнила, що внаслідок цього в енергомережі області різко понизилась напруга. З огляду на це Онищукзакликала мешканців області обмежити споживання електроенергії.

Згодом вона додала, що пожежу на обʼєкті було ліквідовано.

Бурштинська ТЕС виробляє понад 90% електроенергії в "Бурштинському енергоострові" та входить до складу "ДТЕК Західенерго" Ріната Ахметова. Забезпечує електроенергією Закарпатську, частину Івано-Франківської та Львівської областей.

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Як повідомлялося, за даними ДСНС, внаслідок масованих російських ракетних ударів електропостачання відсутнє у Львівській, Полтавській, Сумській, Харківській та Тернопільській областях.

Загалом внаслідок обстрілів сталися влучання по об’єктах критичної інфраструктури (переважно об’єкти енергопостачання) у 8 областях та м. Києві, де виникло понад 30 пожеж.