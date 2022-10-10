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Новини
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Чотири російські ракети влучили у Бурштинську ТЕС, – голова ОВА

тэс,бурштынская

Під час масованого ракетного обстрілу у понеділок, 10 жовтня, чотири російські ракети влучили у Бурштинську ТЕС.

Про це голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила у відеозверненні у Facebook.

"Зафіксовано влучення чотирьох ракет у відкритий розподільчий пристрій Бурштинської ТЕС. На даний час на місці пожежа. Жодний працівник станції, дякувати Богу, не постраждав", – сказала Онищук.

Вона уточнила, що внаслідок цього в енергомережі області різко понизилась напруга. З огляду на це Онищукзакликала мешканців області обмежити споживання електроенергії.

Згодом вона додала, що пожежу на обʼєкті було ліквідовано.

Бурштинська ТЕС виробляє понад 90% електроенергії в "Бурштинському енергоострові" та входить до складу "ДТЕК Західенерго" Ріната Ахметова. Забезпечує електроенергією Закарпатську, частину Івано-Франківської та Львівської областей. 

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Як повідомлялося, за даними ДСНС, внаслідок масованих російських ракетних ударів електропостачання відсутнє у Львівській, Полтавській, Сумській, Харківській та Тернопільській областях.

Загалом внаслідок обстрілів сталися влучання по об’єктах критичної інфраструктури (переважно об’єкти енергопостачання) у 8 областях та м. Києві, де виникло понад 30 пожеж.

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ракети (353) ТЕС (677) бурштин (92) Бурштинський енергоострів (33)


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как же когдато ахметка втирала за русский мир - даже донецкого тупого овоща презом сделала. Ну клоуны ахметку в беде не бросят - под МК сделают закончик про индустриальные парки)), электростанции и сети поремонтируют за счет терпил и атомки.
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11.10.2022 08:06 Відповісти
Я хочу нагадати що на заході де електросистеми приватизовані кожна енергокомпанія САМОСТІЙНО ПРОКЛАДУЄ І УТРИМУЄ свою інфраструктуру, у нас же олігархи загребли все готове, електростанції та всю інфраструктуру і замість держави кладуть до кишені прибутки.
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11.10.2022 09:13 Відповісти

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