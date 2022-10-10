Зеленський, Єрмак і Шмигаль представили нового голову Нацбанку

Президент Володимир Зеленський представив колективу Національного банку України його нового голову – Андрія Пишного.

Як повідомляє пресслужба голови держави, у зустрічі також взяв участь прем'єр-міністр Денис Шмигаль і голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Зеленський зауважив, що розраховує на продуктивну роботу єдиної команди уряду й Нацбанку, на збереження та посилення нинішнього рівня відносин із міжнародними фінансовими інституціями.

"Очікую, що новий голова НБУ разом з урядом наблизить підписання нової програми з Міжнародним валютним фондом", – сказав президент .

Зі свого боку Шмигаль наголосив, що стабільність фінансового фронту є не менш важливою, ніж військова передова.

Голова уряду нагадав, що Україна очікує на отримання найближчим часом виділених $1,3 млрд додаткової підтримки, а також на нову спеціальну програму для країни.

Шмигаль додав, що важливим також є пожвавлення економіки, активізація кредитування реального сектору.

Андрій Пишний зазначив, серед своїх пріоритетів як очільника Національного банку назвав макрофінансову стабільність у країні, ефективність макроекономічної політики, конструктивні перемовини з міжнародними партнерами, збереження стійкості банківської системи.

"Наступний рік буде непростим. $38 мільярдів – загальна потреба у фінансуванні. Його залучення – це спільна справа для всіх урядових організацій, над якою ми працюватимемо", – зазначив він.

На переконання голови НБУ, надзвичайно важливо продовжувати предметні та конструктивні перемовини з міжнародними партнерами, щоб отримати той ресурс, який сьогодні необхідний Україні, аби вистояти, перемогти й започаткувати програму відновлення.

"Національний банк під моїм головуванням впроваджуватиме ті системні масштабні реформи, які потрібні Україні для прискореної інтеграції у європейську спільноту. Можу вас запевнити: щойно ми побачимо найменшу можливість відновлення цього реформаторського курсу, у межах якого завжди працював Національний банк, ми його продовжимо", – додав Андрій Пишний.

Голова НБУ також акцентував, що "інституційно сильний і незалежний Національний банк – це здобуток і ресурс держави, який є запорукою фінансової стабільності України".

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Як повідомлялося, Верховна Рада 7 жовтня призначила Андрія Пишного головою НБУ. Напередодні, 6 жовтня, Верховна Рада звільнила Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України (НБУ).

Увечері 4 жовтня Кирило Шевченко подав заяву про відставку з посади голови НБУ, пояснивши таке рішення проблемами зі здоров’ям. Він очолював Нацбанк України з липня 2020 року. До цього Шевченко з 2015 року працював головою правління "Укргазбанку".

Вже вранці 6 жовтня НАБУ повідомило Шевченку про підозру в організації схеми розтрати коштів "Укргазбанку" на загальну суму понад 200 мільйонів гривень. У НАБУ уточнили, що місцеперебування Шевченка наразі невідоме, про підозру йому залишили в адміністрації за місцем його роботи, в саме – у Національному банку України.