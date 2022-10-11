ДТЕК оприлюднив графік відключень споживачів від електроенергії у Києві (оновлено)

Після ракетної атаки Києва 10 жовтня, яка спричинила пошкодження об’єктів у місті та перебої зі світлом, мешканців столиці просили економно споживати електроенергію ввечері. А від 11 жовтня компанія ДТЕК запроваджує щоденні графіки відключення.

Про це повідомляє пресслужба "ДТЕК Київські електромережі".

"Для того, аби забезпечити стабільність функціонування енергосистеми на вимогу НЕК "Укренерго", ДТЕК і далі буде вимушений частково обмежувати споживання електроенергії клієнтами до стабілізації ситуації.

Для цього будуть складатися графіки почергового електропостачання. Починаючи з 11 жовтня компанія на щоденній основі заздалегідь буде оприлюднювати ці графіки на сайті з адресами і часом відключення", – йдеться у повідомленні.

Очікується, що тривалість відключень не буде перевищувати 4 годин.

Пізніше компанія оприлюднила оновлені графіки обмеження подачі електроенергії. Зазначається, що адреси міста розділили на 3 черги. ДТЕК обмежуватиме постачання світла почергово:

1 черга – з 8:00 до 12:00 та з 20:00 до 24:00

2 черга – з 12:00 до 16:00

3 черга – з 16:00 до 20:00

"Станом на 10:30 ранку, цей графік ще не був застосований. Всі мешканці Києва зі світлом. Графік буде застосований тільки у разі, якщо у державної енергокомпанії НЕК Укренерго виникне потреба збалансувати енергосистему", – наголосили в компанії.

Крім того, наголошується, що наразі є технічні збої в роботі сайту "ДТЕК Київські електромережі", компанія активно працює над їх усуненням. Найближчим часом графіки будуть доступні на головній сторінці сайту і оновлюватимуться щоденно.

Компанія закликає клієнтів не вмикати потужні електроприлади (пральні машини, бойлери, кондиціонери, електрочайники, тощо) під час вечірнього піку споживання з 17:00 до 22:00. В разі необхідності просять вмикати їх в нічні години, коли споживання значно знизиться.