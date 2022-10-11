"Укрзалізниця" попередила про затримку руху понад 40 поїздів
Станом на 8:30 вівторка, 11 жовтня, за звичним графіком рухаються 40 поїздів, ще 44 рейси затримуються.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Так., до 30 хвилин затримуються 14 рейсів, а 23 рейси – затримуються на час від 30 хвилин і більше.
У компанії наголосили, що залізничні вокзали працюють по всій країні в звичайному режимі, підземні переходи виконують роль укриття для пасажирів.
Київська кільцева електричка також продовжує рух за графіком, рух приміських рейсів у всіх регіонах нормалізовано, напруга у контактній мережі відновлена.
Як нагадує "Укрзалізниця", слідкувати за затримками рейсів можна на сайті, в чат-ботах компанії в розділі "онлайн-табло" та в застосунку.
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