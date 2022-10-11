Нова Зеландія розширила санкції проти РФ

Влада Нової Зеландії розширила санкції роти РФ у відповідь на агресію в Україні. Зокрема, санкційні списки додали 51 російського олігарха та 24 "чиновники" на окупованих територіях.

Про це повідомляє The New Zealand Herald.

Зокрема, серед тих, хто потрапив під обмеження, є голова ради директорів Evraz Group Олександр Абрамов, який має зв’язки з Новою Зеландією. Йому та членам його родини заборонено в’їжджати до країни. Їхнім літакам і суднам також буде заборонено входити в повітряний простір і порти Нової Зеландії.

Також, за даними ЗМІ, під санкції потрапили голова правління "Газпромбанку" Андрій Акімов, експрезидент і колишній гендиректор "Лукойлу" Вагіт Алекперов, голова правління акціонерного товариства "Росгеологія", голова "Внєшекономбанку" Сергій Горьков, власник та президент Mercury group Ігор Кесаєв.



Серед інших у списку санкцій – генеральний директор "Рособоронекспорту" корпорації "Ростєх" Олександр Міхєєв, голова правління ПАТ "Новатек" Леонід Міхельсон, засновник та ексголова ради директорів "Русагро" Вадим Мошкович, президент ДМК "Норільський нікель" Володимир Потанін.



Крім того, нові санкції передбачають обмеження на експорт та імпорт предметів розкоші, таких як новозеландське вино та морепродукти, російська горілка та ікра, а також таких продуктів, як нафта та газ.



Зазначається, що імпорт між Росією та Новою Зеландією із квітня 2022 року скоротився на 75%.