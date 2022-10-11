Мільярдер Мільнер відмовився від громадянства РФ

Засновник групи фондів DST Global мільярдер Юрій Мільнер повідомив, що цього літа завершив процес виходу з російського громадянства.

Про це він заявив у Twitter.



"Ми з сім'єю назавжди залишили Росію у 2014 році, після російської анексії Криму. А цього літа ми офіційно завершили процес виходу з російського громадянства", – написав бізнесмен.



Як пише "Новая газета. Европа", мільярдер у 1999 році отримав громадянство Ізраїлю. Із 2005 року прожив там кілька років, а згодом переїхав до США.



За даними Forbes, Мільнер зі статками у $7,3 млрд посів 15-е місце в рейтингу найбагатших людей Росії.

Юрій Мільнер став третім мільярдером, який відмовився від російського громадянства за останні місяці, пише "Коммерсант".

Улітку засновник інвесткомпанії Freedom Finance Тимур Турлов після 10 років проживання у Казахстані отримав паспорт цієї країни, який не допускає подвійного громадянства. Бізнесмену також довелося відмовитися від громадянства карибської держави Сент-Кітс та Невіс.

У вересні від російського громадянства відмовився Рубен Варданян, який народився у Єревані. Він переїхав до невизнаної Нагірно-Карабахської Республіки.