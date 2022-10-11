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Євросоюз почав готувати новий пакет санкцій проти РФ, – ЗМІ

єс,євросоюз

У Євросоюзі вже розпочали роботу над можливим новим пакетом санкцій ЄС проти РФ.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.

"Вже ведеться робота над потенційним новим пакетом санкцій ЄС щодо Росії. Він може включити конфіскацію російських активів, заборону на продаж майна та інші моменти, які розглядалися в попередніх раундах", – зазначив він.

Також, за словами журналіста, нові обмеження можуть запровадити й проти Білорусі, "оскільки вона була повністю виключена з восьмого пакету санкцій".

Як повідомлялося, 6 жовтня Рада Євросоюзу затвердила восьмий пакет санкцій проти Росії, який включає додаткові обмеження на імпорт російських товарів з постачання до Росії послуг та технологій, а також вводить у законодавство ЄС основу для встановлення обмеження цін на транспортування російської нафти морем.

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