Окупанти повторно обстріляли Ладижинську ТЕС (оновлено)

Росія продовжує стріляти по об’єктах цивільної та енергетичної інфраструктури України. Зокрема, 11 жовтня ворог запустив дрони-камікадзе по Ладижинській ТЕС на Вінниччині.

Про це повідомляє пресслужба "ДТЕК Ладижинська ТЕС" у Facebook.

"Уранці російські терористичні війська дронами-камікадзе здійснили обстріл Ладижинської ТЕС. Пошкоджено енергетичне обладнання станції. На щастя, обійшлося без жертв", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі задля безпеки на об’єкті знаходиться критично необхідний персонал. Працівники перебувають в укриттях.

Пізніше компанія додала, що Ладижинська ТЕС зазнала повторного удару з боку російських терористичних військ.

"Це відбулося у той момент, коли на місці працювали рятувальники. Є постраждалі. За попередньою інформацією – 6 осіб. Постраждалим була оперативно надана медична допомога, їх доправлено до лікарні. Серед поранених працівників підприємства немає", – зазначили в ДТЕК.

Як наголосили в компанії, у результаті обстрілу було знову пошкоджено енергетичне обладнання підприємства. Зазначається, що працівники теплоелектростанції почнуть роботи з відновлення, коли буде дозволяти безпекова ситуація.