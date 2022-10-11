БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
587 0

Окупанти повторно обстріляли Ладижинську ТЕС (оновлено)

тес,ладижинська

Росія продовжує стріляти по об’єктах цивільної та енергетичної інфраструктури України. Зокрема, 11 жовтня ворог запустив дрони-камікадзе по Ладижинській ТЕС на Вінниччині.

Про це повідомляє пресслужба "ДТЕК Ладижинська ТЕС" у Facebook.

"Уранці російські терористичні війська дронами-камікадзе здійснили обстріл Ладижинської ТЕС. Пошкоджено енергетичне обладнання станції. На щастя, обійшлося без жертв", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі задля безпеки на об’єкті знаходиться критично необхідний персонал. Працівники перебувають в укриттях.

Пізніше компанія додала, що Ладижинська ТЕС зазнала повторного удару з боку російських терористичних військ.

"Це відбулося у той момент, коли на місці працювали рятувальники. Є постраждалі. За попередньою інформацією – 6 осіб. Постраждалим була оперативно надана медична допомога, їх доправлено до лікарні. Серед поранених працівників підприємства немає", – зазначили в ДТЕК. 

Як наголосили в компанії, у результаті обстрілу було знову пошкоджено енергетичне обладнання підприємства. Зазначається, що працівники теплоелектростанції почнуть роботи з відновлення, коли буде дозволяти безпекова ситуація.

Автор: 

Вінницька область (147) ТЕС (677) ДТЕК (1359)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 