Заснований українцем IT-стартап обслуговує підрядників армії РФ, – ЗМІ

Міжнародна компанія з українським корінням GitLab припинила продажі у РФ та Білорусі на початку березня у відповідь на агресію в України. Проте компанія не припинила працювати із чинними клієнтами, серед них є постачальники російського військово-промислового комплексу.

Про це повідомляє ain.ua.

GitLab була заснована харківським розробником Дмитром Запорожцем і первинно розвивалася як компанія в Україні. Згодом вона вийшла на міжнародний ринок. Компанія успішно розвивалася, а у жовтні 2021 року вийшла на IPO на біржі Nasdaq.

Запорожець після публічного розміщення вийшов із керівництва GitLab. Зараз у неї розподілена команда і офіси у різних країнах світу.

11 березня 2022 року компанія оголосила, що припиняє продажі на ринках РФ та Білорусі, але лишається працювати із чинними клієнтами.

Водночас, як наголошує видання, російський бізнес продовжує проводити тендери на закупку послуг GitLab, а серед російських клієнтів компанії є щонайменше один бізнес, який водночас є постачальником для російського ВПК.

Йдеться про компанію "Лаборатория 50". Серед її проєктів: бойові керівні системи для фрегатів, платформи для стендів та тренажерів для тренування особового складу військ Росії та інше.

Щонайменше один продукт цієї компанії – програмний комплекс "Моно" для Astra Linux Special Edition – зроблений за допомогою GitLab. У нього є репозиторій на цій платформі, регулярно виходили оновлення, зокрема й після початку війни.

Також він має сертифікат відповідності від Миноборони РФ №5490 від 24.11.21, це означає, що його можуть використовувати підприємства ВПК Росії.

Також дані з російських порталів про державні тендери свідчать, що держустанови та комерційні підприємства шукають спеціалістів, які можуть працювати із GitLab. Як приклади, ain.ua наводить тендер одного з банків Татарстана, оголошений у травні цього року, а також тендер на закупку GitLab Premium від "Атоменергопроєкт" (входить до "Росатому"), оголошений на початку березня 2022 року.

GitLab – веб-інструмент життєвого циклу DevOps з відкритим вихідним кодом, що представляє систему керування репозиторіями коду для Git з власної вікі, системою відстеження помилок та іншими функціями.