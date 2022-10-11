Ferrexpo Жеваго призупинила виробництво через обмеження електропостачання

Гірничорудна компанія Ferrexpo тимчасово призупинила виробництво на своїх підприємствах у Полтавській області через пошкодження державної електроенергетичної інфраструктури російськими обстрілами у понеділок, 10 жовтня.

Про це йдеться у біржовом у повідомленні компанії, передає Інтерфакс-Україна.



"Наразі інженери проводять оцінку збитків, завданих електроінфраструктурі, та оцінку періоду простою виробництва у зв'язку з проведенням ремонтних робіт", – наголосили в клмпанії.



Ferrexpo зазначає, що внаслідок ударів ніхто з її співробітників не постраждав.



"Обмежене електропостачання доступне на підприємствах групи, яким надається пріоритет для критично важливого обладнання, необхідного для основних послуг та місцевих спільнот", – зазначає компанія.



Ferrexpo підкреслює, що наразі має достатній обсяг своєї продукції, що перебуває в дорозі, або на складах, для задоволення очікуваних обсягів продажу, за умови, що логістичні коридори залишаються доступними.



"Ми працюємо над тим, щоб забезпечити подачу електроенергії в критичних зонах, як на наших об'єктах, так і в місцевих спільнотах, щоб забезпечити безпеку наших співробітників та членів спільноти", – наводяться у повідомленні слова головного виконавчого директора Ferrexpo Джима Норта.



Ferrexpo – швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Ferrеxpo належить 100% акцій Полтавського ГЗК, 100% Еристівського ГЗК та 99,9% Біланівського ГЗК.

Акції Ferrexpo знаходяться у обігу на головному майданчику Лондонської фондової біржі. Найбільшим акціонером компанії є бізнесмен Костянтин Жеваго – 50,3% акцій.