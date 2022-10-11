Швейцарський суд зобов’язав РФ виплатити $2,6 мільярда колишній структурі "Юкоса"

Федеральний суд Швейцарії зобов’язав Росію виплатити $2,63 млрд колишній фінансовій структурі "Юкоса" Yukos Capital. Суд відхилив аргументи Росії про те, що договір до Енергетичної хартії, у зв’язку з яким розглядалася справа, не був ратифікований російським парламентом.

Про це повідомляє AFP, передає Forbes.



Росія заперечувала компетентність Арбітражного суду Женеви, який розглядає справу у зв'язку з договором до Енергетичної хартії, який регулює транскордонну торгівлю енергоносіями та інвестиції, зазначаючи, що російський парламент його не ратифікував. Федеральний суд Швейцарії відхилив цей аргумент.



Yukos Capital ініціювала арбітражний розгляд проти Росії в 2013 році, вимагавши виплатити їй $13 млрд компенсації за неповернення позик, виданих "Юганськнафтогазу" та "Самаранафтогазу". На думку російської влади, ці кошти належали "Юкоса" та використовувалися для виведення коштів та ухилення від сплати податків.



У липні 2021 року Міжнародний арбітраж під егідою Постійного третейського суду в Гаазі присудив Yukos Capital компенсацію $2,6 млрд без урахування відсотків і судових витрат. Генпрокуратура Росії пообіцяла оскаржити це рішення.



Зазначається, що ця справа лише частина великої юридичної саги про ліквідацію "Юкоса". У липні 2014 року постійна палата третейського суду в Гаазі зобов'язала Росію виплатити компенсацію у $50 млрд трьом колишнім акціонерам компанії, оголошеної банкрутом у 2006 році (Hulley Enterprises, Veteran Petroleum та Yukos Universal, всі входили до Group Menatep Limited). Міжнародний арбітраж вирішив, що на початку 2000-х Росія провела атаку на "Юкос" та її бенефіціарів, щоб добитися банкрутства нафтової компанії та заволодіти її активами.



Росія домоглася скасування рішення третейського суду в окружному суді Гааги, але в лютому 2020-го Апеляційний суд Гааги знову зобов'язав Росію виплатити $50 млрд. Російська сторона оскаржила це рішення у Верховному суді Нідерландів, який наприкінці 2021 року скасував рішення про виплату акціонерам "Юкоса" і ухвалив переглянути справу. Суд вирішив, що суд Гааги помилково проігнорував аргумент Росії про те, що акціонери, ймовірно, здійснили шахрайство в арбітражній процедурі.

Нагадаємо, справа "Юкоса" тягнеться 2003 року, коли компанію звинуватили у несплаті податків. Співвласник компанії Михайло Ходорковський та підприємець Платон Лебедєв були заарештовані та засуджені до позбавлення волі, Ходорковський звільнився у грудні 2013 року, Лебедєв – у січні 2014-го. Компанія була оголошена банкрутом у 2007 році.