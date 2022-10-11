Львів знову частково знеструмлений внаслідок російських обстрілів

У вівторок, 11 жовтня, російські військові нанесли ракетний удар по критичній інфраструктурі Львова.

Про це повідомляє міський голова Андрій Садовий у Telegram.

"Унаслідок ракетного удару 30% Львова тимчасово без електроенергії. Також перебої з водопостачанням у Сихівському та Франківському районах міста", – зазначив він.

Також мер Львова закликав містян зробити невеликий запас води, адже впродовж наступних годин можливі перебої у водопостачанні.

Як відомо, 10 жовтня Львівську область атакували 15 крилатими ракетами. Сім із них збили сили ППО, решта влучила в об'єкти енергетичної інфраструктури. Через ракетну атаку понад 1000 населених пунктів області опинились без світла, у тому числі місто Львів. Ближче до ночі в обласному цнтрі відновили електропостачання на 99%.