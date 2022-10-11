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Окупанти зруйнували автоцентр дилера Škoda у Запоріжжі

skoda

Автоцентр ТОВ "Інтеравто Плюс", який виступає офіційним дилером koda у Запоріжжі та області, зруйнований внаслідок обстрілу російським агресором.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс у Twitter.

"Російські терористи вдарили вночі по Запоріжжю черговим масованим ракетним ударом. З якоїсь причини автоцентр Škoda став однією з цих цілей", – зазначив він.

За даними МВС України, у Запоріжжі на місці влучення двох ракет С-300 загинула одна людина, було ліквідовано пожежу на площі 100 кв. м.

Як зазначено на сайті, "Інтеравто Плюс", компанія створена у 2004 році та є офіційним дилером автомобілів марки Škoda.

За даними Opendatabot, власниками компанії є Сергій Лисенко, Андрій Разін (по 38%), Вілен Жаботинський (24%).

Автор: 

авто (4119) Запоріжжя (511) Skoda (54)


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