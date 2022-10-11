Ціни на автогаз у великих мережах АЗС продовжують зростати
У період із 10 по 11 жовтня середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС в Україні зросла на 7 копійок – до 26,59 грн/л.
Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".
На 14 копійок збільшила ціни консолідована мережа "Привату". На її станціях автогаз коштує 25,72-25,93 грн/л.
На станціях Shell автогаз здорожчав на 31 копійку, до 26,71 грн/л, на KLO – на 10 копійок, до 26,49 грн/л.
Крім того, на 7-50 копійок здорожчав автогаз у мережах AMIC, UPG, "Нефтек", "Олас" і ZOG.
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