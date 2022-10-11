Нацбанк відмовився від критики Мінфіну через ставки за військовими облігаціями

Національний банк України (НБУ) змінив свою риторику у традиційному пресрелізі про обсяги залучених Мінфіном на внутрішньому ринку коштів після зміни керівника регулятора.

Зокрема, у пресрелізі більше напряму не вказується сума, на яку виплати за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) із початку повномасштабної війни перевищують залучені від їх розміщення кошти, звертає увагу Finbalance.

Раніше НБУ виносив у заголовок тезу, що мала вказувати на недостатньо активне залучення коштів Мінфіном на внутрішньому ринку, натомість зараз акцентує на сумі, яку уряд все ж залучив на ОВДП-аукціонах.

За інформацією Міністерства фінансів, станом на 5 жовтня з початку повномасштабної війни НБУ викупив ОВДП (тобто забезпечив емісійну підтримку держбюджету) на 315 млрд грн, тоді як на ОВДП-аукціонах Мінфіну вдалося розмістити ці держпапери серед інших інвесторів лише на 145,3 млрд грн (основна причина – низькі ставки за ОВДП, які раніше критикував Нацбанк).

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Як повідомлялося, напередодні новий очільник Нацбанку Андрій Пишний заявив про намір "побудувати нову якість відносин, комунікації, взаєморозуміння, діалогу з урядом", яка серед іншого "сприятиме тим програмам, які будуть реалізовуватися урядом".

Нагадаємо, Верховна Рада 7 жовтня призначила Андрія Пишного головою НБУ. Напередодні, 6 жовтня, Верховна Рада звільнила Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України (НБУ).

Увечері 4 жовтня Кирило Шевченко подав заяву про відставку з посади голови НБУ, пояснивши таке рішення проблемами зі здоров’ям. Він очолював Нацбанк України з липня 2020 року. До цього Шевченко з 2015 року працював головою правління "Укргазбанку".

Вже вранці 6 жовтня НАБУ повідомило Шевченку про підозру в організації схеми розтрати коштів "Укргазбанку" на загальну суму понад 200 мільйонів гривень. У НАБУ уточнили, що місцеперебування Шевченка наразі невідоме, про підозру йому залишили в адміністрації за місцем його роботи, в саме – у Національному банку України.