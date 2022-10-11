Російські окупанти почали готуватися до зимівлі на Запорізькій АЕС, – "Енергоатом"

Російські окупанти почали звозити у машинні зали енергоблоків Запорізької АЕС ліжка, матраци, бойлери та інше побутове "знаряддя".

Як повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом", росіяни в такий спосіб почали підготовку до зимівлі на станції.

"Тобто військові РФ або намагаються організувати зимові казарми на ЗАЕС і значно збільшити свою присутність на станції, яка стала чи не єдиним прихистком для них на тимчасово окупованій території та яку вони вже давно де-факто перетворили на військову базу. Або ж планують ще жорсткіше взяти персонал Запорізької АЕС у заручники і зовсім не випускати працівників, як це було під час окупації Чорнобильської АЕС", – йдеться у повідомленні.

Казарми облаштовують на енергоблоках №1 і №2, де росіяни раніше розмістили військову техніку.

Як повідомлялося, 5 жовтня російський президент Путін своїм указом доручив передати окуповану Запорізьку АЕС у федеральну власність РФ. Для цього у Росії вже створили компанію "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС".

Нагадаємо, 30 вересня російські військові затримали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова дорогою від станції до Енергодара. Після втручання МАГАТЕ його звільнили 3 жовтня, дозволивши вийти на підконтрольну Україні територію.

За даними української розвідки, на Запорізькій АЕС вже працювали спеціалісти "Росатома". У серпні в "Енергоатомі" повідомляли про плани "Росатома" відключити ЗАЕС від енергосистеми України та перепідключити станцію до енергосистеми Криму, який наразі реалізується окупантами.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.