"Армія дронів": підписано контракти на закупівлю безпілотників на 1,9 мільярда
Міністерство цифрової трансформації заявило про підписання контрактів на закупівлю 986 безпілотників, у межах проєкту "Армія дронів".
Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства.
"Армія дронів системно забезпечує ЗСУ різними безпілотниками. Завдяки вашій підтримці та донатам ми вже підписали контракти про закупівлю 986 дронів на суму 1,9 млрд грн. Частина цих безпілотників вже на фронті", – зазначили у Мінцифрі.
Водночас у міністерстві нагадали, що українським воїнам треба тисячі таких "очей" у небі та закликали українців підтримати "Армію дронів" донатами через мобільний застосунок "Дія" або платформу United24.
Топ коментарі
+4 Михаил Васильев #525278
показати весь коментар11.10.2022 20:30
+4 Володимир Павлович
показати весь коментар11.10.2022 22:17
+1 Влад Воланд
показати весь коментар12.10.2022 00:33
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
прект реактивний ударний дрон ACE ONE
проект ударний дрон Сокіл-300
проект ракетна програма України
ось куди потрібно вложувати гроші
а не в пукалки якісь
Ціна невеликого літачка від 60 тисяч доларів до 100 (за Сесну, хоча є й дорожчі). Отже - літак коштує 100 000 х 40 = 4 млн. гривень. А безпілотник (очевидно менший і з меншими можливостями) - два мільйони.
Що це за дрони по 2 млн. грн. за 1 шт.? ? ? %) (По 50 тис. доларів ЗА КОЖНУ 1 шт.) %)
Це що, дрони "Глобал хок" ?
Все звичайно залежить від ТТХ. Але якщо це 986 квадриків то це ні про що. Якщо це 986 пдх то це ще терпимо.
клонівдронів
Отже, це "зброя" з ефективністю 25%. (ЦЕ ДУЖЕ МАЛА ЕФЕКТИИВНІСТЬ.)