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Новини
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"Армія дронів": підписано контракти на закупівлю безпілотників на 1,9 мільярда

дрон,зсу

Міністерство цифрової трансформації заявило про підписання контрактів на закупівлю 986 безпілотників, у межах проєкту "Армія дронів".

Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

"Армія дронів системно забезпечує ЗСУ різними безпілотниками. Завдяки вашій підтримці та донатам ми вже підписали контракти про закупівлю 986 дронів на суму 1,9 млрд грн. Частина цих безпілотників вже на фронті", – зазначили у Мінцифрі.

Водночас у міністерстві нагадали, що українським воїнам треба тисячі таких "очей" у небі та закликали українців підтримати "Армію дронів" донатами через мобільний застосунок "Дія" або платформу United24.

Автор: 

дрони (360) Мінцифри (803)


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Топ коментарі
+4
єсть три проекта які срочно треба розвивать
прект реактивний ударний дрон ACE ONE
проект ударний дрон Сокіл-300
проект ракетна програма України
ось куди потрібно вложувати гроші
а не в пукалки якісь
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11.10.2022 20:30
+4
бухгалтерія проста: 1900 мільйонів ділимо на 986 безпілотників. Отримуємо: кожен безпілотник в середньому коштує один мільйон 926 тисяч гривень.
Ціна невеликого літачка від 60 тисяч доларів до 100 (за Сесну, хоча є й дорожчі). Отже - літак коштує 100 000 х 40 = 4 млн. гривень. А безпілотник (очевидно менший і з меншими можливостями) - два мільйони.
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11.10.2022 22:17
+1
Для України потрібно негайно розробити своїх шахідів назвати можна Месники.Досить дешеві і програмувати на координати або управління оператором як вийде.У нас більше можливостей ніж у Ірану який під санкціями.В ось їх реально треба робити сотні в тиждень і випускати по рашці аеродроми,бази,склади і так далі.Сотні в тиждень нехай їх збивають але це теж ракети в них скінчаться бо вони їх не можуть теж массово виробляти , санкції теж.І буде перелом як з артилерію в них не буде чим їх збивати і вони будуть пролітати і бити їх.Можна їх також виробляти в Польщі прибалтиці щоб реально массой закидати.Потім подивимося як їм сподобався цей варіант.
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12.10.2022 00:33
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А каких? Если 300, то фигня, а если 600 то огонь!
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11.10.2022 16:50 Відповісти
Дорогих
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11.10.2022 17:58 Відповісти
єсть три проекта які срочно треба розвивать
прект реактивний ударний дрон ACE ONE
проект ударний дрон Сокіл-300
проект ракетна програма України
ось куди потрібно вложувати гроші
а не в пукалки якісь
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11.10.2022 20:30 Відповісти
бухгалтерія проста: 1900 мільйонів ділимо на 986 безпілотників. Отримуємо: кожен безпілотник в середньому коштує один мільйон 926 тисяч гривень.
Ціна невеликого літачка від 60 тисяч доларів до 100 (за Сесну, хоча є й дорожчі). Отже - літак коштує 100 000 х 40 = 4 млн. гривень. А безпілотник (очевидно менший і з меншими можливостями) - два мільйони.
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11.10.2022 22:17 Відповісти
2 000 000 000 грн. / 1 000 шт. = 2 000 000 грн. за 1 шт.

Що це за дрони по 2 млн. грн. за 1 шт.? ? ? %) (По 50 тис. доларів ЗА КОЖНУ 1 шт.) %)

Це що, дрони "Глобал хок" ?
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12.10.2022 05:59 Відповісти
Це дуже мало.

Все звичайно залежить від ТТХ. Але якщо це 986 квадриків то це ні про що. Якщо це 986 пдх то це ще терпимо.
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11.10.2022 23:22 Відповісти
Можливо потрібно ще прикупити супутників бо як показав досвід він по ефективності окупиться за тиждень.І стоять не так дорого щоб не можна було його придбати.До того ж ними можна і території рашкостану і бульбастану дивитись.
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12.10.2022 00:19 Відповісти
Для України потрібно негайно розробити своїх шахідів назвати можна Месники.Досить дешеві і програмувати на координати або управління оператором як вийде.У нас більше можливостей ніж у Ірану який під санкціями.В ось їх реально треба робити сотні в тиждень і випускати по рашці аеродроми,бази,склади і так далі.Сотні в тиждень нехай їх збивають але це теж ракети в них скінчаться бо вони їх не можуть теж массово виробляти , санкції теж.І буде перелом як з артилерію в них не буде чим їх збивати і вони будуть пролітати і бити їх.Можна їх також виробляти в Польщі прибалтиці щоб реально массой закидати.Потім подивимося як їм сподобався цей варіант.
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12.10.2022 00:33 Відповісти
Війна клонів дронів
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12.10.2022 00:45 Відповісти
Вкрай необхідно налагодити виробництво своїх шахідів. 3000+ штук сильно змінить хід війни на користь України
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12.10.2022 02:42 Відповісти
"Шахіди" не ефективні: за декілька днів після їхньої появи Україна вже збиває 75% із них.

Отже, це "зброя" з ефективністю 25%. (ЦЕ ДУЖЕ МАЛА ЕФЕКТИИВНІСТЬ.)
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12.10.2022 06:03 Відповісти
А насправді їхня ефективність ще менша, тому що не всі із тих, яких не збила ППО, влучають у задану ціль.
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12.10.2022 06:05 Відповісти
Немедленно развивать свои разработки и свое производство! На милостыни далеко не уедем! И серьезно подумать о ракетах средней дальности и ядерном оружии. Хватит клоунады, насмеялись, надеюсь.
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12.10.2022 09:02 Відповісти

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