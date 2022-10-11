Кличко відповів на критику голови "Нафтогазу" через початок опалювального сезону

Влада Києва не планує вносити зміни до графіку початку опалювального сезону попри критику такого рішення з боку голови НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка.

Про це мер міста Віталій Кличко заявив у ефірі національного телемарафону, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"На сьогоднішній день ми не плануємо жодних змін у графіку. Поки що підключення опалення здійснюється виключно за заявками керівників установ соціальної сфери. Щодо всіх інших (побутових споживачів, – ред.), ми обов'язково враховуватимемо погодні умови та інформуватимемо киян про підключення до центрального опалення" , – сказав Кличко.

Водночас він порадив киянам підготуватися до опалювального сезону, зокрема утеплити вікна в будинках та під'їздах, а також придбати теплі речі.

"Краще перестрахуватися та підготуватися. Теплі речі не будуть зайвими цієї зими. Ми повинні прорахувати різний розвиток подій, бо російські варвари намагаються зруйнувати критичну інфраструктуру українських міст та селищ", – додав мер Києва.

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Як повідомлялося, Рада оборони Києва вирішила із 7 жовтня розпочати опалювальний сезон для закладів соціальної сфери – столичних лікарень, шкіл, дитсадків та інших установ сфери.

Таке рішення розкритикував очільник НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, наголосивши, що навіть європейські країни обмежують споживання природного газу, а політики публічно кажуть, що почнуть опалення з листопада.