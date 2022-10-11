Мінекономіки хоче збільшити обсяги торгівлі з країнами Тихоокеанського регіону

Україна робить ставку на збільшення обсягів торгівлі з країнами Тихоокеанського регіону.

Про це заявила перша віцепрем’єр-міністерка, міністерка економіки України Юлія Свириденко під час зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі.

Міністри обговорили питання військової та фінансової допомоги, посилення торгівлі в Тихоокеанському регіоні, інвестиційні перспективи та післявоєнне відновлення України.

Свириденко запевнила Кунінорі в тому, що Україна зацікавлена в розвитку двостороннього співробітництва. Сьогодні Японія посідає третє місце серед наших торгових партнерів в країнах Азії та Тихоокеанського регіону. Саме з країнами останнього Україна робить ставку на збільшення обсягів торгівлі.

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"Ми цінуємо те, що Японія активно заохочує приватний сектор приєднатися до реконструкції нашої країни. Ми вітаємо зацікавленість Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) і Sumitomo Corporation розпочати проекти державно-приватного партнерства в Україні. Ми впевнені, що після нашої перемоги відкриються нові безпрецедентні можливості для роботи та розвитку. Україна буде найкращою країною за можливостями, що відкриваються перед інвесторами", – підкреслила Свириденко.

Сторони продовжили діалог, який розпочався ще на саміті міністрів торгівлі "Великої сімки", про активізацію роботи з страхування японських інвестицій експортно-кредитним агентством NEXI. Також обговорювали роботу над відкриттям офісу Японської організації зовнішньої торгівлі (JETRO) в Україні для посилення торговельної співпраці між країнами.