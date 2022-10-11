Мінекономіки хоче збільшити обсяги торгівлі з країнами Тихоокеанського регіону
Україна робить ставку на збільшення обсягів торгівлі з країнами Тихоокеанського регіону.
Про це заявила перша віцепрем’єр-міністерка, міністерка економіки України Юлія Свириденко під час зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі.
Міністри обговорили питання військової та фінансової допомоги, посилення торгівлі в Тихоокеанському регіоні, інвестиційні перспективи та післявоєнне відновлення України.
Свириденко запевнила Кунінорі в тому, що Україна зацікавлена в розвитку двостороннього співробітництва. Сьогодні Японія посідає третє місце серед наших торгових партнерів в країнах Азії та Тихоокеанського регіону. Саме з країнами останнього Україна робить ставку на збільшення обсягів торгівлі.
"Ми цінуємо те, що Японія активно заохочує приватний сектор приєднатися до реконструкції нашої країни. Ми вітаємо зацікавленість Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) і Sumitomo Corporation розпочати проекти державно-приватного партнерства в Україні. Ми впевнені, що після нашої перемоги відкриються нові безпрецедентні можливості для роботи та розвитку. Україна буде найкращою країною за можливостями, що відкриваються перед інвесторами", – підкреслила Свириденко.
Сторони продовжили діалог, який розпочався ще на саміті міністрів торгівлі "Великої сімки", про активізацію роботи з страхування японських інвестицій експортно-кредитним агентством NEXI. Також обговорювали роботу над відкриттям офісу Японської організації зовнішньої торгівлі (JETRO) в Україні для посилення торговельної співпраці між країнами.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль