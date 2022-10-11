Киян просять обмежити планові візити до медичних закладів

Жителів Києва просять обмежити планові відвідування медичних закладів, аби не наражати себе на небезпеку.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

"Під час повітряної тривоги медичний персонал і пацієнти амбулаторних закладів мають перейти в укриття. Будь-які неекстрені медичні маніпуляції припиняються. Будь ласка, не треба зайвий раз наражатися на небезпеку. У разі екстрених випадків – усю необхідну допомогу кожен мешканець отримає вчасно та в повному обсязі", – сказано в повідомленні.

У КМДА нагадали, що цілодобову пораду лікаря в Києві можна отримати за телефоном: 044-235-01-01.