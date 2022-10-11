Фонд держмайна продав науково-дослідний інститут у Львові за 55 мільйонів

Фонд держмайна Україна продав на аукціоні 100% державного пакету акцій львівського АТ "Еротрон" за 55 млн грн.

Про це йдеться в даних електронного майданчика "Прозорро.Продажі", передає Інтерфакс-Україна.

Стартова ціна лоту становила 26 млн грн. За результатами торгів переможцем аукціону стало ТОВ "ІТ Кластер".

На балансі АТ знаходиться 4-поверхова будівля, загальна площа споруд становить 6,1 тис. кв. м. Частину нерухомості площею 43,5 кв. м передано в оренду до 2026 року.

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Площа земельної ділянки під підприємством – 0,2 га. У той самий час ділянка не виділена та відомості про неї не занесені до кадастрової карти та Державного земельного кадастру.

За даними ФДМ, за підсумками шести місяців 2022 року підприємство отримало 663 тис. грн чистих збитків, активи налічували 26 млн грн. Дебіторська заборгованість складає 11 тис. грн., за кредитами – 12,8 млн грн. Основна госпдіяльність не ведеться з 2013 року.

Відповідно до умов продажу, протягом шести місяців власник повинен погасити заборгованості із заробітної плати та перед бюджетом, а також не звільняти працівників (2 особи) протягом півроку.

АТ "Еротрон" до 2022 року називалося ДП "НДІ приймальних електронно-променевих трубок "Еротрон". Підприємство засноване у 1956 році, займалося виробництвом електронно-променевих трубок для індикаторів у літаках, вертольотах, радіолокаційних станціях. ДП перейшло в управління ФДМ у 2012 році .

ТОВ "IT Кластер" (Львів) створено у 2021 році, його засновниками, за даними Opendatabot, є Назар Козак (100%). Основним видом діяльності ТОВ зазначена оптова торгівля комп'ютерами, периферійним обладнанням та програмним забезпеченням.