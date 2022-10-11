У держави достатньо ресурсів для подолання надзвичайних ситуацій, – ДСНС

В України достатньо ресурсів для подолання надзвичайних ситуацій.

Про це заявив голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук, коментуючи заходи з ліквідації наслідків масованих обстрілів території України військами РФ.

"За останню добу використано понад 20 генераторів, які ми надали всім, хто до нас звертався. І ми використали надзвичайний ресурс у наданні допомоги нашим енергетикам, щоби оперативно запустити системи життєзабезпечення по всій території України. Але запевняю, що ресурсів достатньо в державі та ДСНС", – підкреслив Крук.

Для реагування на велику кількість пожеж, обстрілів та ліквідації надзвичайних ситуацій були залучені всі складові системи ДСНС – це піротехніки, аварійно-рятувальні підрозділи, психологи та підрозділи спеціального реагування. Крім того, на території Запорізької та Харківської областей та особливо на деокупованих територіях постійно працюють піротехніки, там розгорнуто пункти надання допомоги, обігріву.

Як повідомлялося, раніше російський президент Владімір Путін визнав, що цілями масованих ракетних ударів по Україні 10 жовтня були об'єкти енергетики та зв'язку.