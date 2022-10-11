МВФ відмовився від прогнозів для економіки України на 2023 рік

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Міжнародний валютний фонд підтвердив прогноз падіння реального валового внутрішнього продукту України у 2022 році на 35% за інфляції 30%.

Про це йдеться в оновленому Світовому економічному прогнозі (WEO), передає Інтерфакс-Україна.

"Для України всі прогнози на 2022-2027 роки, крім прогнозів реального ВВП та споживчих цін, опущені через надзвичайно високий ступінь невизначеності. Реальний ВВП та споживчі ціни прогнозуються до 2022 року", – сказано в прогнозі.

За оцінками МВФ, у Росії падіння ВВП цього року становитиме 3,4%, а наступного року сповільниться до 2,3%.

"Скорочення російської економіки менш серйозне, ніж прогнозувалося раніше, що відображає стійкість експорту сирої нафти та внутрішнього попиту через велику підтримку фіскальної та грошово-кредитної політики та відновлення довіри до фінансової системи", – зазначають автори звіту.

Загалом МВФ залишив без зміни свій липневий прогноз зростання світової економіки у 2022 році – 3,2% (у січні очікувалося зростання на 4,4%, у квітні – на 3,6%). На 2023 рік оцінка знижена до 2,7% з 2,9% у липні та 3,6% у квітні (у січні МВФ прогнозувало зростання світового ВВП на 3,8%).

Раніше, за даними Держстату, повідомлялося, що реальний ВВП України у другому кварталі 2022 року впав на 37,2%, порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

Європейський банк реконструкції та розвитку, як і раніше, очікує, що економіка України скоротиться на 30% у 2022 році, проте на 2023 рік він погіршив прогноз її зростання з 25% до 8%.