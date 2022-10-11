Нацбанк повідомив про тимчасове відключення своєї інформаційної системи
12 жовтня 2022 року з 08:00 до 10:00 офіційна вебсторінка ПЗ "Комплексна інформаційна система Національного банку України" (КІС) буде недоступною у зв’язку із проведенням технічних робіт.
Про це повідомляє Національний банк України.
КІС – інформаційна система для отримання, оброблення, зберігання та оприлюднення інформації про небанківські фінансові установи, включені до Державного реєстру фінансових установ та Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги.
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