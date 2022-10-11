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Нацбанк повідомив про тимчасове відключення своєї інформаційної системи

нбу,нацбанк

12 жовтня 2022 року з 08:00 до 10:00 офіційна вебсторінка ПЗ "Комплексна інформаційна система Національного банку України" (КІС) буде недоступною у зв’язку із проведенням технічних робіт.

Про це повідомляє Національний банк України.

КІС – інформаційна система для отримання, оброблення, зберігання та оприлюднення інформації про небанківські фінансові установи, включені до Державного реєстру фінансових установ та Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги.

Автор: 

НБУ (9258) електронна система (183)


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