YouTube вводить новий спосіб ідентифікації користувачів

Відеосервіс YouTube представив новий спосіб, за допомогою якого люди можуть легко знаходити творців і взаємодіяти один з одним на YouTube та спілкуватися. Кожен канал матиме унікальне ім’я – дескриптор, – що полегшить пошук вмісту та взаємодію.

Про це йдеться в блозі компанії.

Ідентифікатори з’являтимуться на сторінках каналів і коротких відео, тому їх можна буде миттєво впізнати. Також незабаром можна буде згадувати одне одного в коментарях, публікаціях спільноти, описах відео тощо.

Наприклад, творців можна згадати в коментарях або позначити в назві нещодавньої співпраці, що допоможе їм підвищити видимість і охопити нову аудиторію. Дескриптори об’єднують назви каналів як ще один спосіб ідентифікації каналу YouTube, але, на відміну від назв каналів, вони будуть справді унікальні для кожного каналу.

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У більшості випадків, якщо канал уже має персоналізовану URL-адресу, вона автоматично стане їхнім дескриптором за замовчуванням, або вони можуть змінити дескриптор свого каналу, щойно з’явиться сповіщення в YouTube Studio. Оскільки дескриптори мають бути унікальними, і кожен канал на YouTube матиме один, компанія буде впроваджувати їх поступово.

Час, коли автор отримає доступ до процесу вибору дескрипторів, залежить від низки факторів, зокрема загальної присутності на YouTube, кількості підписників і того, активний чи неактивний канал.

Коли автор вибирає свій дескриптор, також буде створюватися відповідна URL-адреса (наприклад: youtube.com/@handle), щоб автори могли легко спрямовувати людей до свого вмісту, коли вони не на YouTube. Якщо канал уже має персоналізовану URL-адресу, немає потреби оновлювати посилання: вони автоматично переспрямовуватимуться на нову URL-адресу на основі дескриптора.