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На Черкащині почалися аварійні відключення електроенергії

свет,света,отключение

У Черкаській області застосовують графік аварійних відключень першої черги.

Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

За його словами, станом на зараз частково відключені Городищенська, Смілянська, Жашківська, Звенигородська та Уманська філії "Обленерго".

"Це необхідно, щоб допомогти енергосистемі України відновитися після ворожих обстрілів інфраструктури. Водночас вас усіх прошу мінімізувати вечірнє споживання електроенергії. Це теж суттєво допоможе", – написав Табурець.

Автор: 

електроенергія (4232) Чернігівська область (78)


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