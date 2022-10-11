Орбан знову закликав переглянути санкції ЄС проти режиму Путіна

Запроваджені Євросоюзом санкції проти Росії не позбавляють Москву доходів у енергетичній сфері, а отже їх потрібно переглянути.

Про це прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у інтерв'ю журналу Cicero, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я пропоную не скасувати санкції, а знову їх напрацювати ", – сказав голова уряду Угорщини.

"В енергетиці ми гноми, а Росія, навпаки, – велетень. Гном запроваджує санкції проти велетня і потім дивується, а чому вони не працюють", – додав Орбан.

Він також висловив думку, що в енергетичній сфері Європа не має змінити залежність від Росії на залежність від США. За словами Орбана, для здобуття незалежності Європі потрібно мати 4-5 різних постачальників енергоресурсів.

Голова уряду Угорщини також висловився за негайне припинення воєнних дій в Україні "незалежно від того, що думають українці". На думку Орбана, угоду про припинення вогню в Україні мають укладати США та РФ, оскільки Вашингтон надає підтримку Києву.

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Як повідомлялося, наприкінці вересня Орбан заявив своїй правлячій в Угорщині партії "Фідес", що санкції проти Росії, запроваджені Євросоюзом, мають бути скасовані.

Після цього Угорщина отримала від російського "Газпрому" відстрочку платежів за російський газ на суму близько 1,9 млрд євро.

Раніше Угорщина офіційно виступала проти запровадження візових обмежень для росіян або ускладнення процедури видачі віз. Крім того, Будапешт обіцяє блокувати нові енергетичні санкції проти РФ.

Під час розгляду останнього санкційного пакету проти Росії Угорщина наполягала на тому, щоб до нього не увійшли обмеження щодо енергетичного імпорту з Росії, а також проти "Газпромбанку". Крім того, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав скасувати вже запроваджені санкції проти Росії.

Угорщина також блокувала запровадження європейських санкцій проти російської нафти, що у підсумку призвело до виключення із санкцій імпорту нафти як до самої Угорщини, так і до низки інших країн.