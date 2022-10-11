Нацбанк попередив про вилучення з обігу низки банкнот гривні старого зразка

З 1 січня 2023 року Національний банк (НБУ) розпочне поступово вилучати з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003 – 2007 років (тобто попереднього покоління) з метою поступової їх заміни на оновлені грошові знаки.

Відповідне рішення закріплено постановою правління Нацбанку №213 від 4 жовтня, повідомляє прерсслужба регулятора.

Замість банкнот зразків 2003–2007 років в обіг надійдуть оновлені банкноти та обігові монети, а саме:

обігові монети номіналами 5 та 10 гривень зразка 2018 року;

банкноти номіналами 20 та 100 гривень нового покоління.

При цьому банкноти старого зразка залишаються дійсними платіжними засобами, громадяни зможуть продовжувати ними розраховуватися без обмежень, а спеціально обмінювати їх не потрібно.

"Головна мета такого рішення – підвищення якості готівки в обігу (зважаючи на зношеність банкнот попереднього покоління, які вже досить тривалий час перебувають в обігу), поліпшення готівкових розрахунків та їхньої зручності для населення", – пояснили в НБУ.

Крім того, Нацбанк вказує, що велика кількість різних дизайнів банкнот одного номіналу в обігу може призводити до плутанини та витрат зайвого часу під час здійснення готівкових розрахунків.

При цьому в НБУ запевняють, що поступова заміна банкнот попередніх поколінь на відповідні обігові монети та осучаснені банкноти не створить незручностей для громадян. У процесі поступової заміни банки не видаватимуть із кас такі банкноти, а Нацбанк припинить підкріплювати такими банкнотами каси банків.

"Як наслідок, потрапляючи в банки, банкноти попереднього покоління не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться з обігу та передаватимуться до Національного банку для подальшої утилізації", – зазначається у повідомленні.