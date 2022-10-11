Російські авіакомпанії побоюються нестачі співробітників через оголошену Путіним мобілізацію

Оголошена Владіміром Путинім мобілізація в Росії може призвести до нестачі співробітників із наземного обслуговування літаків.

Про це гендиректорка російської авіакомпанії S7 Тетяна Фільова заявила, виступаючи на форумі Woman Summit, повідомляє російський Forbes.

За її словами, у процесі мобілізації російська влада забирає до війська здебільшого низькокваліфікований персонал, включаючи бортпровідників, співробітників на стійках реєстрації та гейтах. Історично це жіночі професії, тому замінити мобілізованих співробітників просто, зазначила Фільова.

Водночас вона наголосила, що набагато складніша ситуація з "чоловічими" професіями, такими, як водії на пероні та механіки повітряних суден.

"Ми працюватимемо над тим, щоб більше жінок вводити у ці професії. Думаю, у принципі в країні вирішуватиметься ця проблема за рахунок залучення робочої сили із Середньої Азії. У нашому випадку це набагато важче, оскільки у нас діяльність, що повністю сертифікується, і (ФСБ, – ред.) контролює всіх, хто виходить на перон, хто в "чистій" зоні, хто заходить у літак. Практично неможливо негромадянину Росії робити цю роботу", – зазначила гендиректорка авіакомпанії.

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За словами Фільової, перевізник готовий вирішувати проблему найму, але не впевнений в успіху.

"Ми просто боїмося, що якщо ситуація посилюватиметься і буде масовий забір людей, то ми не наберемо стільки жінок", – пояснила вона.

Як повідомлялося, Владімір Путін оголосив "часткову мобілізацію" в Росії для збільшення контингенту російських окупаційних військ в Україні 21 вересня. За даними Міноборони, планується мобілізувати 300 тисяч осіб, одна за інформацією російських ЗМІ під призов може потрапити до 1 мільйона росіян.