МВФ знизив прогноз цін на нафту

Міжнародний валютний фонд знизив прогноз середньої ціни на нафту у світі на 2022 рік до $98,2 за барель з липневих $103,88 й очікує зниження до $76,3 за барель до 2025 року

Про це йдеться в жовтневій доповіді організації, передає enkorr.

На 2023 рік прогноз середньої ціни на нафту також знижено – до $85,52 за барель з $91,07, які очікувалися в липні. Однак, на думку МВФ, ціни на енергоносії у світі залишаються підвищеними.

"Ф'ючерсні ринки вказують на те, що нафтові ціни 2022 року зростуть на 41,4%, до $98,2 за барель у середньому, але в наступні роки впадуть – до $76,3 2025 року", – сказано в доповіді МВФ.

При цьому експерти фонду зазначають, що санкції й потенційна відповідь на них від Росії посилили невизначеність, і прогнози цін на нафту може бути переглянуто.

Раніше повідомлялося, що Росія у вересні 2022 року зменшила доходи від експорту викопного палива порівняно із серпнем приблизно на 14%.