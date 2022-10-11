Влада Києва виділила 235 мільйонів громадам Київської області

Київська міська рада на засіданні у вівторок, 11 жовтня, затвердила договори про передачу 235 млн гривень на відбудову 8 громад Київської області, що найбільше постраждали від звірств російських варварів у лютому-березні 2022 року.

Йдеться про Баришівську, Бишівську, Бородянську, Бучанську, Макарівську, Великодимирську, Іванківську та Немішаївську громади, які отримають кошти від столиці, повідомляє пресслужба КМДА.

"Сьогодні затвердили договори, які ми уклали 14 вересня між Київською міською радою та громадами, про надання їм коштів на відбудову. Це, зокрема, дозволить їм і підготуватись до зими", – прокоментував рішення мер столиці Віталій Кличко.

Зокрема, Баришівській селищній територіальній громаді буде надано дотацію з київського міського бюджету в розмірі 5 млн гривень, Бишівській сільській територіальній громаді – 15 млн грн, Бородянській селищній територіальній громаді – 50 млн грн, Бучанській міській територіальній громаді – 50 млн грн, Макарівській селищній територіальній громаді – 50 млн грн, Немішаївській селищній територіальній громаді – 5 млн грн, Великодимирській та Іванківській громадам – по 30 млн грн.

Дотація використовуватиметься у першу чергу на відновлення об’єктів, що постраждали внаслідок збройної агресії РФ під час бойових дій навколо Києва в лютому-березні 2022 року.