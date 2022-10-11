Найстаріший банк США починає приймати криптовалюту

Найстаріший та один із найбільших у США банків-кастодіанів Bank of New York Mellon Corp. (BNY Mellon) з вівторка почне приймати на зберігання, а також здійснювати операції з криптовалютами паралельно з традиційними активами.

Про це йдеться в повідомленні банку, передає Інтерфакс-Україна.

Як зазначається BNY Mellon – перший із восьми системно значущих банків США, який зберігатиме цифрові активи й дозволить клієнтам використовувати єдину платформу для управління як традиційними активами, так і криптовалютами.

BNY Mellon отримав дозвіл від міністерства фінансових послуг Нью-Йорка на роботу з біткойнами та ефірами певного кола клієнтів цієї осені. Банк зберігатиме ключі, необхідні для доступу до цих активів та їх передачі, і надаватиме ті ж послуги для цих цифрових валют, які він пропонує для портфелів акцій, облігацій, товарів та інших класів активів.

На перших етапах ці функції будуть доступні лише обраних інвестиційних компаній. Однак BNY Mellon має намір надалі розширювати коло клієнтів у міру одержання схвалень від регуляторів.

BNY Mellon оголосив про плани роботи з криптовалютами в лютому минулого року. Тоді банк сформував команду з керівників, які шукатимуть можливості для включення цифрових активів на всі напрямки його діяльності.

BNY Mellon використовує програмне забезпечення, розроблене Fireblocks, для зберігання криптовалют та програмне забезпечення Chainalysis – для аналізу та відстеження криптовалют, перш ніж вони потраплять до банку.