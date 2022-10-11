"Укргазвидобування" підписало меморандум про видобуток газу із чеською компанією MND

Держкомпанія "Укргазвидобування" підписала меморандум про взаєморозуміння щодо потенційної співпраці з чеською групою MND, яка з 2014 року здійснює розвідку та видобування на 5 нафтогазових родовищах в Україні.

В рамках підписаного меморандуму компанії планують обмін інформацією для розкриття потенціалу ще невивчених газоносних ділянок на Заході України, повідомляє пресслужба "Укргазвидобування".

"Впевнений, що наша співпраця з MND Group забезпечить розвиток нових можливостей для зменшення залежності Європи від російських енергоносіїв. Карпатський регіон і раніше був у фокусі нашої діяльності, наразі – це один з найбільш безпечних регіонів, де ми можемо запускати нові проекти", – прокоментував домовленість директор дивізіону "Нафтогаз Розвідка та Видобування" Олег Толмачев.

"Наш український підрозділ вже має успішні видобувні проекти в Карпатському регіоні. Досвід фахівців "Укргазвидобування", які працює в цьому регіоні не одне десятиліття, буде цінним для спільного пошуку нових видобувних можливостей", – зазначила директорка енергетичного дивізіону MND Group Яна Гамршмідова.

АТ "Укргазвидобування" входить до групи "Нафтогаз", забезпечує понад 70% видобутку природного газу в Україні.

MND входить до групи KKCG, яку заснував чеський підприємець Карел Комарек. Компанія зосереджується на різних сферах в енергетичному секторі – від видобутку нафти та газу до виробництва енергії з відновлюваних ресурсів, таких як геотермальна або вітрова енергія, з особливою увагою до екологічно чистих технологій. MND також забезпечує чеські домогосподарства газом та електроенергією.

Окрім Чехії, MND Group також працює в Україні, Німеччині та Італії.