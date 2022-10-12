Від російських обстрілів постраждало до 30% української енергосистеми, – Міненерго

Російські обстріли упродовж останніх двох днів стали наймасштабнішою атакою на енергетичну інфраструктуру за всю історію – постраждали до 30% усіх енергооб’єктів.

Про це в ефірі Національного телемарафону повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає Інтерфакс-Україна.



"Можна сказати, що за ці два дні постраждало десь до 30% наших енергооб'єктів, загалом енергосистеми", – сказав він.



Міністр додав, що постраждала майже вся територія України, бо удари були як на заході, так і на сході, півдні та центрі країни.



Глава Міненерго зазначив, що це дуже суттєвий удар для енергосистеми, внаслідок якого Україна була змушена припинити експорт електроенергії до ЄС, тим самим російський агресор вдарив і по країнах Європи.



За словами Галущенка, європейські партнери поставилися з розумінням до припинення Україною експорту, "бо таких ударів енергосистема жодної країни світу за всю історію ніколи не бачила".



"Але, з іншого боку, ми зараз максимізували всі зусилля для того, щоби ліквідувати наслідки такого удару. Сьогодні ми вже бачимо, що нам це досить непогано вдалося", – заявив глава Міненерго.



За його словами, зокрема, на Київщині вже відновлено енергозабезпечення і станом на зараз обмеження не плануються.



Галущенко подякував людям, які, наприклад, на Київщині скоротили пікове споживання на 10%.



Глава Міненерго наголосив, що ця атака не вплине на старт опалювального сезону, хоч і створює додаткові ризики.