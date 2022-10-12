БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
569 0

Від російських обстрілів постраждало до 30% української енергосистеми, – Міненерго

галущенко

Російські обстріли упродовж останніх двох днів стали наймасштабнішою атакою на енергетичну інфраструктуру за всю історію – постраждали до 30% усіх енергооб’єктів.

Про це в ефірі Національного телемарафону повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає Інтерфакс-Україна.

"Можна сказати, що за ці два дні постраждало десь до 30% наших енергооб'єктів, загалом енергосистеми", – сказав він.

Міністр додав, що постраждала майже вся територія України, бо удари були як на заході, так і на сході, півдні та центрі країни.

Глава Міненерго зазначив, що це дуже суттєвий удар для енергосистеми, внаслідок якого Україна була змушена припинити експорт електроенергії до ЄС, тим самим російський агресор вдарив і по країнах Європи.

За словами Галущенка, європейські партнери поставилися з розумінням до припинення Україною експорту, "бо таких ударів енергосистема жодної країни світу за всю історію ніколи не бачила".

"Але, з іншого боку, ми зараз максимізували всі зусилля для того, щоби ліквідувати наслідки такого удару. Сьогодні ми вже бачимо, що нам це досить непогано вдалося", – заявив глава Міненерго.

За його словами, зокрема, на Київщині вже відновлено енергозабезпечення і станом на зараз обмеження не плануються.

Галущенко подякував людям, які, наприклад, на Київщині скоротили пікове споживання на 10%.

Глава Міненерго наголосив, що ця атака не вплине на старт опалювального сезону, хоч і створює додаткові ризики.

Автор: 

росія (14164) електроенергія (4232) Галущенко Герман (206) Міненерго (921)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 