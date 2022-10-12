Польща виявила витік на нафтопроводі "Дружба" (оновлено)

Польський трубопровідний оператор PERN виявив витік на одній з ниток трубопроводу "Дружба", якою російська нафта транспортується до Німеччини.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що витік зафіксували ввечері 11 жовтня приблизно за 70 кілометрів від польського міста Плоцьк.

"На даний момент причини того, що сталося, невідомі – прокачування на пошкодженій ділянці було негайно зупинено. Друга лінія працює без змін", – уточнив оператор.

На місці працюють екстрені служби.

Як наголошують у компанії, інші елементи інфраструктури PERN також працюють у штатному режимі, зокрема Поморська ділянка, якою сира нафта танкерами транспортується до Польщі, а потім і до Німеччини.

Пізніше польський високопосадовець, який відповідає за енергетичну інфраструктуру, Матеуш Бергер заявив, що інцидент, скоріш за все, стався внаслідок аварії, передає Reuters. За його словами, немає підстав вважати, що причиною витоку була диверсія. "Тут можна говорити про випадкові пошкодження", – сказав він у коментарі агентству.