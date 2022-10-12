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Новини
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Польща виявила витік на нафтопроводі "Дружба" (оновлено)

дружба,нафтопровід

Польський трубопровідний оператор PERN виявив витік на одній з ниток трубопроводу "Дружба", якою російська нафта транспортується до Німеччини.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що витік зафіксували ввечері 11 жовтня приблизно за 70 кілометрів від польського міста Плоцьк. 

"На даний момент причини того, що сталося, невідомі – прокачування на пошкодженій ділянці було негайно зупинено. Друга лінія працює без змін", – уточнив оператор.

На місці працюють екстрені служби.

Як наголошують у компанії, інші елементи інфраструктури PERN також працюють у штатному режимі, зокрема Поморська ділянка, якою сира нафта танкерами транспортується до Польщі, а потім і до Німеччини.

Пізніше польський високопосадовець, який відповідає за енергетичну інфраструктуру, Матеуш Бергер заявив, що інцидент, скоріш за все, стався внаслідок аварії, передає Reuters. За його словами, немає підстав вважати, що причиною витоку була диверсія. "Тут можна говорити про випадкові пошкодження", – сказав він у коментарі агентству.

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дружба (56) нафта (4772) Польща (2425) росія (14164)


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Та скільки можна на тієї нафті сидіти? треба розвивати зелену енергетику. Як тільки відбудеться перехід, всі нелояльні до цивілізації режими падуть:
- рашка, Іран, саудіти, Венесуела.
Рашка звісно буде після цього постачати нафту та газ до Китаю та Індії. А їх головні партнери хто? Цивілізовані країни.
Що треба Азії від Заходу- щоб купували її товари. Для цього потрібні технології.
Тобто тотальна перемога Заходу виглядає дуже просто:
1) відмова від імпорту углеводородів
2) відмова від експорту технологій.
3) забрати до себе всіх розумних.
І не треба ніяких війн- За 30 років не залишиться ворогів взагалі - азіати сожруть друг друга, бо 5 млрд нічим буде годувати.
Після цього став там любий уряд. За хавчик будуть приймати закони, які потрібні Заходу, проводити любі дії, які потрібні Заходу.
Прецеденти є - Японія та Південна Корея.
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12.10.2022 15:08 Відповісти
Домогосподарство не так просто перевести на альтернативну енергію ,а цілу державу- тип паче,потрібен час і фінанси.Головне- більшість зрозуміли,що енергоносії кацапорилі орки використовують як зброю.
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12.10.2022 17:16 Відповісти
Від держави потрібні освітніпрограми для домогосподарств, що б бачили вигоду від цього та преходили на самозабезпечення
+фінансування,попередня влада почала розвивати цей напрямок а за Зе все згорнули.
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12.10.2022 19:03 Відповісти
Не знаю… я перевів… вже майже рік як. Опалення - пелети, будувався вже так. Струм - photovoltaik 9.8 кВт інстальваної потужності + 12 кВт/г аккумулятор. Струм не продаю, бо більше гемору з податками ніж зиску. Влітку - 100% на своєму , взимку купую 50-70 кВт/г на місяць.
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12.10.2022 21:35 Відповісти
Згідний з Вами,на усі 100% - при будівництві нового житла проект розробляти варто саме з урахуванням цих чинників.Це й дешевше,ніж інсталювати зелені технології в давно збудоване житло.Безперечно,що потрібні справедливі "правила гри" , сприяння і гарантії від держави.
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12.10.2022 22:38 Відповісти

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