Внаслідок обстрілів Запорізька АЕС знову знеструмлена, – "Енергоатом"

Унаслідок ракетного обстрілу з боку російських військових 12 жовтня була пошкоджена підстанція "Дніпровська", через що Запорізька АЕС знову виявилася знеструмленою. Наразі на станції увімкнулися дизель-генератори.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Сьогодні зранку, 12 жовтня о 08:59, внаслідок ракетного обстрілу російськими військами була пошкоджена підстанція "Дніпровська" у Дніпропетровській області. В результаті аварійно відімкнулася лінія зв’язку 750кВ ЗАЕС – Дніпровська. Відтак Запорізька АЕС опинилася повністю знеструмленою. В автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "Енергоатом" підготував і відправив на ЗАЕС чергову партію дизельного пального. Однак станом на 10-ту ранку російська сторона не пропускає колону автомобілів компанії.

"Російські обстріли й пошкодження енергетичної інфраструктури, що пов’язана з роботою атомних станцій, є таким самим проявом ядерного тероризму, як і безпосередні обстріли ЗАЕС, та призводять до таких само наслідків і загроз радіаційної аварії", – наголосили в компанії.

Як повідомлялося, на Запорізькій АЕС відключено всі шість блоків, водночас російські окупанти примушують співробітників підписувати контракти з "Росатомом".