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"Приватбанк" відновив можливість отримувати міжнародні перекази через термінали самообслуговування

приватбанк

державний "Приватбанк" відновив послугу отримання міжнародних грошових переказів через термінали самообслуговування.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що в терміналах самообслуговування за декілька кліків можна отримати термінові перекази Western Union, MoneyGram, PrivatMoney, RIA.

"Зокрема, без черг та походу до відділень банку, можна отримати грошову допомогу від міжнародних організацій по контрольному номеру переказу. Валютні перекази через термінали самообслуговування можна отримати як у валюті на валютну картку, так і гривні – зарахуванням на гривневу картку", – йдеться у повідомленні.

Щоб отримати переказ з міжнародною допомогою через термінал самообслуговування, потрібно :

  • авторизуватися за допомогою будь-якої картки банку;
  • натиснути пункт меню "Банківські послуги" – "Отримати грошовий переказ" – обрати платіжну систему;
  • ввести контрольний номер та дані переказу;
  • вибрати картку, на яку потрібно отримати переказ.

Як додали у банку, мережа терміналів самообслуговування "Приватбанку" налічує понад 9 800.

Автор: 

грошові перекази (196) Приватбанк (1781)


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